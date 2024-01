Catanzaro-Palermo, Corini: «Buona gara, potevamo vincere»

«C’è stata la continuità di prestazione ma portiamo a casa un punto che ci lascia molto rammarico». Eugenio Corini, allenatore del Palermo, avrebbe voluto l’intera posta in palio dal match contro il Catanzaro.

La sua squadra ha giocato un ottimo secondo tempo ma non è bastato per portare a casa i tre punti: «Abbiamo preso il gol dell’uno a zero noi su una punizione respinta, nel contrasto dentro l’area hanno avuto la meglio - ha esordito il tecnico rosanero -. Lo spirito e la voglia ci sono stati, la squadra poi è andata a recuperare la partita. Già negli ultimi quindici minuti del primo tempo avevo la percezione che il gol potesse arrivare e poi è arrivato», ha detto in sala stampa l’allenatore bresciano.

Tra le note positive c’è sicuramente la prestazione di Ranocchia, oggi all’esordio in maglia rosanero: «Eravamo d’accordo con la società per trovare giocatori che potessero alzare il livello della rosa e con lui e con Diakité pensiamo di averlo fatto - ha sottolineato -. Ranocchia ha fatto un’ottima partita, nonostante i pochi allenamenti. Ci darà una grande mano, ne sono sicuro».