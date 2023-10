Palermo-Spezia, battuto il record stagionale di presenze. Nel mirino quota 100 mila spettatori in 4 gare

Record stagionale di spettatori sugli spalti, stasera, per il match che il Palermo giocherà contro lo Spezia. La società rosanero ha fatto sapere che, stando ai dati di stamattina, i tifosi che assisteranno alla partita, tra abbonati e chi ha acquistato il singolo biglietto, saranno 26.012.

Battuto dunque il record di 26.007 che era stato registrato, quest'anno, nella partita tra Palermo e Cosenza. Il calore dei tifosi rosanero aumenta sempre più, nonostante la partita venga giocata in un giorno infrasettimanale, lunedì alle 20,30. L'apporto del pubblico sarà fondamentale nelle prossime gare, lo sa la squadra e lo sanno benissimo i palermitani.

E nel mirino c'è un altro record: raggiungere, quota 100 mila spettatori totali alla decima giornata, la quarta al Renzo Barbera. Per ottenere questa cifra, stasera, servirebbero 27 mila presenti sugli spalti e, considerando che ancora mancano alcune ore all'inizio del match, quel dato potrebbe anche essere raggiunto.

Fino a questo momento il pubblico del Palermo ha sempre risposto più che presente, facendo registrare la media spettatori stagionale più alta della Serie B con i suoi 24.359 sostenitori, per un totale di 73.076. Il trend delle ultime partite casalinghe dei rosanero è dunque in crescita: contro il Südtirol erano circa 24.400; contro il Cosenza c’è stato il record stagionale con poco più di 26.000 presenze; infine, contro la FeralpiSalò erano stati 22.600 circa gli spettatori.

Presenza massiccia sugli spalti e curva Nord che sta preparando una coreografia degna della serie A, per il primo di 4 match su 5 che i rosanero giocheranno in casa in appena tre settimane.