Palermo-Spezia, i precedenti: quattro le vittorie dei rosanero contro i liguri

Il Palermo torna ad affrontare lo Spezia 4 anni dopo l’ultima volta. Al Barbera, i favori del pronostico sono tutti di sponda rosanero. I liguri, infatti, non hanno mai vinto in Sicilia, almeno nei 90 minuti, con uno score complessivo di 4 sconfitte e 5 pareggi. Quattro, sono state invece le vittorie dei siciliani.

L’ultima volta che le due squadre si affrontarono fu nel 2019. Il match si concluse con uno scialbo pareggio per 2-2. Pochissimi spettatori allo stadio, in un giorno festivo (si giocava il primo maggio). Maggiore aprì le marcature per i bianconeri, Jajalo e Moreo ribaltarono il match e un altro guizzo di Maggiore decretò il pareggio finale. Successe tutto nel primo tempo con ben 4 gol dal 30esimo in poi. Quel Palermo, allenato da Delio Rossi, si sarebbe giocato l’accesso in serie A all’ultima giornata contro il Cittadella ma venne dichiarato poi il fallimento a fine campionato.

Si erano insediati i Tuttolomondo. Ciò che ne conseguì è cosa nota coi rosanero che non si iscrissero al successivo campionato di B e dovettero così ripartire dai dilettanti. Per tornare all’ultimo successo casalingo del Palermo contro gli spezzini bisogna andare indietro al 26 agosto 2017. Al Barbera finì 2-0 firmato Trajkovski e Nestorovski. Un anno prima, l’unica gioia dello Spezia al Barbera. Era il secondo turno della Coppa Italia, il match terminò 0-0 dopo i 90 minuti regolamentari e i supplementari. Ai calci di rigore, passò lo Spezia al turno successivo grazie alla rete di Migliore che sancì il 4-5 finale. Sedeva De Zerbi sulla panchina rosanero e Di Carlo su quella ligure.

Andando a ritroso nel tempo, il primo incontro tra le due squadre si disputò nel lontanissimo 1931. Fu il Palermo a spuntarla col risultato di 1-0. Cinque mesi più tardi arrivò il primo pareggio (1-1) e stesso risultato anche nel 1937 (in Liguria). Nel match di ritorno dello stesso anno fu vittoria rosanero per 2-1, mentre finì 4-1 nel ’39. Seguirà poi un’astinenza di ben 70 anni. Nessun incrocio, in nessuna categoria. Palermo e Spezia si sarebbero “riviste” soltanto nel 2014. E come nel 1931 il risultati fu 1-1. Un match intriso di storia. Una storia che inizia prima della seconda guerra mondiale e che arriva fino al 2019. Lunedì l’ennesimo capitolo di un match giocato poche volte (soltanto 9 sono gli incroci al Barbera) ma spalmato in oltre 80 anni.