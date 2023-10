Palermo, nuovo infortunio per Di Mariano: salterà anche lo Spezia

Non c’è pace per Francesco Di Mariano. L’attaccante palermitano non sarà disponibile neanche per il match di domani (23 ottobre) contro lo Spezia per un nuovo risentimento muscolare accusato nella giornata di ieri. Il numero 10 del Palermo è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra.

“Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo” fanno sapere dal club rosanero. Salterà lo Spezia e probabilmente anche la gara contro il Lecco.

Corini recupera quindi soltanto Nicola Valente, che sarà di nuovo a disposizione per il match contro i liguri. Ancora out invece Alessio Buttaro.

Sono 22 i giocatori convocati per la prossima sfida di campionato. Di seguito l’elenco completo: 1 Desplanches , 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson