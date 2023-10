Corini alla vigilia del match con lo Spezia: «Partita difficile, Gomes e Stulac insieme? È una possibilità»

“Per superare lo Spezia dobbiamo fare una grande prestazione, questo lo sappiamo”. Eugenio Corini ha presentato in conferenza stampa il match contro i bianconeri, in programma domani (23 ottobre) alle ore 20.30, al Barbera. L’allenatore bresciano ha poi fatto il punto sugli infortunati: “Per Di Mariano ci dispiace molto - ha ammesso -. Ha svolto tutta la seduta d’allenamento di ieri, poi ha avuto un risentimento. Ha fatto gli esami che hanno certificato una lesione, non è disponibile, lo vogliamo recuperare prima della prossima sosta. Il ragazzo dopo l’operazione al menisco sta compensando, qualche problema c’è stato, poi speriamo che trovi continuità. Abbiamo grande fiducia in lui, ha fatto bene quando ha giocato. Coulibaly? Ha avuto una lesione e contiamo di recuperarlo prima della sosta. Buttaro sta rientrando, siamo nella fase conclusiva”.

Sulla formazione Corini ha pochi dubbi, ma ha risposto così sull’opzione doppio play: “Gomes e Stulac possono giocare insieme ed è una possibilità per la partita contro lo Spezia. A centrocampo ho 5 titolari per tre posti e anche Vasic è entrato sempre molto bene”.

La classifica è importante ma l’allenatore bresciano ha preferito restare concentrato sulla prossima gara: “L’unica cosa che conta è il prossimo impegno, anche se fa piacere guardare che siamo così in alto. Sono sicuro – ha detto – che lo Spezia tornerà in alto. Sono in ripresa e sono usciti dal momento negativo con tre risultati utili di fila. Quando attaccheremo proveranno a ripartire con qualità. Penso che proveranno a recuperare palla subito, quando noi costruiremo dal basso”.

Sui nuovi Corini è stato molto chiaro: “Da questo punto di vista dobbiamo ancora migliorare, si devono ancora integrare al massimo. La mentalità fa la differenza, mi piace leggere le dichiarazioni dei miei giocatori, mi piace quello che dicono. Abbiamo risolto tante partite nella fase finale, tutti sono fondamentali. Noi dobbiamo essere bravi a migliorare costantemente”.

Corini ha poi parlato di lavoro svolto sulla testa dei suoi ragazzi, non nascondendo la grande ambizione: “Parlo coi miei giocatori e gli dico che non devono mai perdere l’ambizione che avevano da bambini. Non possiamo permetterci comportamenti superficiali, perché rappresentiamo una società gloriosa e anche domani ci saranno tanti tifosi allo stadio. Ho lavorato molto sulla convinzione dei miei ragazzi”.