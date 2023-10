Palermo, Corini dopo la vittoria col Modena: "Mentalità giusta. I tifosi? Mi emozionano"

“Vedere esultare così i nostri tifosi mi emoziona”. Sono state le prime parole di Eugenio Corini in conferenza stampa dopo la vittoria sul Modena, per 0-2.

“Sapevamo di affrontare un avversario di qualità – ha poi ammesso l'allenatore del Palermo -. Nel secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo fatto gol e potevamo fare anche il secondo. Abbiamo sofferto un po’ il caldo e la fatica ma siamo andati a vincere con la combinazione dei nostri attaccanti”.

Di fronte a 3.500 tifosi del Palermo, che non hanno smesso un minuto di sostenere la squadra: “Vincere con loro è ancora più bello. Tutto questo appoggio mi emoziona molto, hanno spinto la squadra e vederli gioire così ci dà forza”. Con questo successo, il quarto consecutivo in trasferta, i rosanero mantengono la seconda posizione: “L’abbiamo voluta, cercata e portata a casa – ha detto –. Dopo Cosenza siamo ripartiti al meglio e sono contento per i ragazzi”.

Miglioramenti continuai a trecentosessanta gradi, anche nei momenti della partita secondo il tecnico bresciano: “Vinciamo diverse tipologie di partite e quindi c’è mentalità e lettura della gara. Giocare a Palermo è una responsabilità grande, ci vogliono giocatori con la personalità corretta e insieme al direttore abbiamo guardato a questo in sede di mercato”.