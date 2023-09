Palermo, Corini dopo il successo a Venezia: «Fare tre gol qui era difficile. Brunori? Ci ha sempre creduto»

“Volevo vedere come la squadra avrebbe reagito alla sconfitta di venerdì, sono molto contento”. Eugenio Corini esterna tutta la sua gioia per la vittoria eterna ottenuta a Venezia, su un campo molto difficile: “Venire qui e fare tre gol non era assolutamente semplice. Nel secondo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio”, ha detto.

Corini, proprio colui che ha sempre creduto in Brunori, anche quando i gol non arrivavano. Fino a oggi, quando il numero 9 ne ha segnati ben 3: “Ci ha sempre creduto e ha sempre lavorato in silenzio. Ha lavorato sempre per la squadra e oggi ha fatto una gara di livello assoluto”.

Un ringraziamento speciale va poi sicuramente ai tifosi, oggi in oltre 400 allo stadio: “Sono fondamentali, ci hanno seguito in molti anche oggi e sono sicuro che anche da casa ci hanno sostenuto”.

Protagonista ai microfoni di Sky è stato anche Matteo Brunori, che con i suoi tre gol ha superato Luca Toni nella classifica hall time dei mercatori rosanero. Cinquanta, cinquantuno e cinquantadue volte Matteo Brunori, che oggi è entrato ancor di più nella storia di questo club: “Sono felice per la tripletta – ha ammesso emozionato – ma sono più felice per la vittoria, in un campo molto difficile. Abbiamo reagito da grande squadra dopo le difficoltà, sento sempre la fiducia del mister e sono contento di averla ripagata oggi”. Uno sguardo già alla prossima partita: “Pensiamo già al prossimo impegno, abbiamo qualche giorno per preparare la gara col sudtirol. Restiamo uniti e remiamo tutti dalla stessa parte. Il nostro sogno è lo stesso dell’intera città”.