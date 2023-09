Palermo, è il miglior Corini di sempre: mai 13 punti per lui nelle prime 6 partite

Non è soltanto la miglior partenza di sempre nella storia del Palermo nell’era dei tre punti a vittoria, considerando i campionati professionistici. Anche per Corini, si tratta del miglior avvio di sempre nella sua carriera da allenatore. Dal 2010 a oggi, mai aveva infatti conquistato 13 punti nelle prime sei panchine delle squadre in cui ha allenato, che sia a inizio campionato o a stagione già ampiamente iniziata. Tante volte il “genio” è stato infatti chiamato in corso d’opera.

I numeri dicono che Corini nei primi 540 minuti da quando comincia una nuova avventura in panchina non aveva mai totalizzato così tanti punti. Ci è andato vicino soltanto nella stagione 2018-2019 quando allenava il Brescia e nelle prime 6 giornate (in quel caso subentrò a Suazo alla quarta giornata) conquistò ben 12 punti frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi. A Lecce, tra il 2020 e il 2021, 8 punti nelle prime sei partite del campionato.

Era la serie B e i salentini si piazzarono a fine stagione al quarto posto e ai playoff si fermarono alle semifinali. Nove punti in 6 gare si contano invece nella stagione 2021-2022, quando venne chiamato a marzo (32esima giornata) e finì la stagione disputando anche i playoff. E poi ancora sei punti con il Novara (2017-2018), e soltanto 4 un anno prima al Palermo, dal novembre 2016 al gennaio 2017. Soltanto 7 partite e una sola vittoria (contro il Genoa, in rimonta, al Marassi). Peggior rendimento nelle prime sei partite sulla panchina del Chievo, quando conquistò soltanto 1 punto. In quel caso, il bresciano iniziò la stagione in serie A coi gialloblù ottenendo soltanto un pareggio (contro l’Empoli) e ben 5 sconfitte contro Juventus, Napoli, Parma, Sampdoria e Milan.

L’anno prima andò meglio, sempre con la stessa squadra: sette punti dalla tredicesima alla diciottesima giornata. Infine, 4 punti col Frosinone in serie C (2011-2012) e 6 con il Crotone (2010-2011). Quella con i “pitagorici” fu anche la prima vera avventura su una panchina dopo l’esperienza di appena 12 giorni con il Portosummaga. “La mia vera occasione sulla panchina del Palermo è questa”; lo aveva detto Corini in sala stampa nel giorno della sua presentazione. La strada è ancora lunga ma l’inizio è dei migliori. Anzi, il migliore in assoluto per lui e per la sua squadra. Mai 13 punti per Corini dopo 6 gare, mai altrettanti punti per il suo Palermo in oltre 120 anni di storia. Mai così tante vittorie nei primi 6 impegni in campionato (4) in 13 anni di esperienza nel ruolo di allenatore. I conti si fanno alla fine, ma l’inizio è già storia.