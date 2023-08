Bari-Palermo, Corini fiducioso: «Abbiamo creato tanto contro una squadra forte»

"Abbiamo creato i presupposti per fare gol, ci abbiamo provato". Guarda il bicchiere mezzo pieno Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo il pareggio a reti bianche maturato in trasferta contro il Bari.

Un esordio amaro per i siciliani, che in 11 contro 9 non sono riusciti ad ottenere i tre punti: "Ci siamo conquistati un calcio di rigore e abbiamo creato tante occasioni contro un avversario molto forte che ha giocato per vincere. Vanno dati meriti anche a loro", ha ammesso l’allenatore bresciano.

Corini ha così spiegato l’errore dal dischetto di Di Mariano: "Capita di sbagliare, lui era il nostro rigorista e abbiamo deciso di farlo continuare a tirare. Sicuramente dobbiamo analizzare quello che è successo e trovare una soluzione".

La mente è già alla prossima gara di campionato: "Era solo la prima partita, dobbiamo subito pensare a vincere a Reggio Emilia contro la Reggiana. Il campionato è lungo", ha ammesso.

Uno 0-0 maturato con una squadra ancora incompleta: “Dobbiamo recuperare Aurelio - ha detto Corini - e lavorare ancora molto sul mercato. Ho deciso di schierare ancora Ceccaroni come fatto a Cagliari sulla fasce”.

In sala stampa era presente anche Matteo Brunori, che ha così commentato l’episodio del suo gol annullato: "C’è tanta delusione ma bisogna accettarlo. Rigore sbagliato da Di Mariano? Non è il momento di attaccare nessuno, inutile piangerci addosso. Era solo la prima giornata”.