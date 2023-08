Palermo, riecco l’idea Bisoli: Damiani piace alla Juventus Next Gen

Torna di moda il profilo di Dimitri Bisoli. Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, ci pensa anche se al momento non esiste alcuna trattativa concreta. Dei dialoghi c’erano già stati a giugno. L’agente del giocatore, Sandro Pocetta (ex calciatore del Palermo tra gli anni ’80 e ’90), non parlava però soltanto con il club di viale del Fante.

Il centrocampista, figlio dell’allenatore del Sudtirol Pierpaolo, piaceva (e piace) a tanti club di serie B. Per questo motivo, qualora i siciliani dovessero decidere di affondare il colpo in questi ultimi giorni di calciomercato, la trattativa non sarebbe affatto semplice. Anche perché i lombardi aspettano di conoscere ancora il proprio futuro.

Il Consiglio di Stato emetterà probabilmente l’ultimo verdetto sul futuro della Reggina e, nel caso in cui i granata non dovessero essere ripescati in B, a rientrare in cadetteria sarebbe proprio la squadra allenata da Gastaldello (che era retrocessa ai playout per mano del Cosenza). Uno scenario che coinvolge lo stesso calciatore del Brescia, legatissimo alla piazza e amatissimo dai tifosi. Sono 240 le presenze con le “rondinelle” e 28 le reti. Numeri che spiegano tanto, forse tutto, del legame molto forte con i lombardi, con cui Dimitri gioca da ormai 7 anni. Una pista molto complicata e per la quale non filtra troppo ottimismo, che non può però definirsi abbandonata. Il duo Rinaudo-Bigon vuole vederci chiaro e non farsi lasciare da operazioni avventate e dettate dalla fretta.

A centrocampo, il Palermo perderà quasi certamente Dario Saric (pronto a sposare il progetto dell’Antalyaspor in Turchia) e potrebbe salutare anche Damiani, sui cui c’è forte l’interesse della Juventus Next Gen in serie C. Si è defilata invece per l’ex Empoli, la Triestina. Su di lui, in queste ore, si è inserito anche il Padova sempre in terza serie. Cedere entrambi vorrebbe dire liberare due posti nella lista over, uno scenario intrigante e un nuovo spazio per accogliere altrettante pedine di livello superiore. Altro giocatore che “pesa” nella lista over è Roberto Crivello.

Preso dal Padova a gennaio (prestito) il giocatore sarebbe adesso vicino alla Pro Vercelli ancora in serie C. In entrata, sempre vivi i nomi di Rigoberto Rivas e Simone Verdi per l’attacco. Corini ha bisogno di un altro esterno per completare il reparto avanzato ma per entrambi si tratta di operazioni complicate. Per il primo c’è da aspettare la decisione del Consiglio di Stato sulla Reggina (squadra titolare del cartellino del giocatore) e per il secondo è avanti il Como rispetto ai rosanero. Con i lombardi, l’ex Torino avrebbe raggiuto già un accordo verbale. Il sondaggio di un club importante come il Palermo, potrebbe però far tentennare il fantasista.