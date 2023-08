Il Palermo punta di nuovo su Valerio Verre: si tratta con la Sampdoria

Il Palermo pensa di nuovo a Valerio Verre. Nella giornata di ieri il club rosanero e la Sampdoria, proprietaria del cartellino del centrocampista, hanno avuto dei contatti che continueranno anche nella giornata di oggi. Ieri il 29enne è stato impiegato per tutti i 90 minuti a Terni, contro la Ternana, nel primo match della stagione.

Per Pirlo è un giocatore importante ma l’arrivo dello svincolato Pereyra (ex Udinese) può far cambiare i piani all’allenatore ex Juventus. C’erano già stati dei dialoghi tra le due società all’inizio della sessione estiva di mercato, ma la dirigenza blucerchiata aveva fatto muro perché riteneva Verre un giocatore chiave per Andrea Pirlo. Lo stesso allenatore, aveva chiesto di trattenerlo. Ora gli scenari sono cambiati e la mezzala torna un nuovo obiettivo del direttore sportivo Rinaudo. Contatti intensi con l’entourage del ragazzo per cercare di abbassare il suo ingaggio e con la Sampdoria sulla formula del trasferimento più adatta. Potrebbe essere un nuovo prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni. Il club di Genova sarebbe aperto anche ad una cessione a titolo definitivo.

Una trattativa non facile (e non l’unica, visto che Corini ha ammesso che il club sta lavorando almeno su tre o quattro nomi per la mediana) ma sulla quale il club di viale del Fante vuole lavorare fino in fondo. A centrocampo, i rosanero sono coperti, almeno per il momento, ma la partenza di Damiani (da tempo sul mercato) potrebbe richiedere numericamente un nuovo innesto. A prescindere, il Palermo ha già perso Broh che ha firmato da qualche giorno con il Südtirol e dunque un nuovo acquisto sarebbe gradito.