Bari-Palermo 0-0, i pugliesi resistono in 9 contro 11: la gara minuto per minuto

Occasone sprecata per il Palermo che non riesce a vincere nemmeno giocando per mezz'ora (compreso il reucpero) con due uomini in più e sprecano anche un rigore con Di Mariano.

Sceglie ancora il 4-3-3 l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, per l’esordio in campionato contro il Bari. A centrocampo ancora confermato Stulac in cabina di regia, mentre al suo fianco opereranno Gomes e Vasic. Prima presenza in assoluto in B per l’ex Padova.

L’assenza di Aurelio costringe (come durante tutto il ritiro) l’allenatore bresciano a dirottare Ceccaroni sulla fascia sinistra. In attacco spazio a Di Mariano, Brunori e Insigne.

Mignani si affida invece al 4-3-1-2 con il trequartista. Modulo utilizzato anche nella passata stagione. Uno scacchiere che, almeno dall’inizio, sarà orfano di Menez, l’acquisto più importante in casa biancorossa. Esordio per Brenno, il portiere chiamato a non far rimpiangere Caprile, partito in questa sessione di mercato estiva. Dentro Sibilli e Nasti dal primo minuto, due dei ben sette volti nuovi che portano la firma del ds Polito.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BARI (4-3-1-2): 22 Brenno; 93 Dorval, 6 Di Cesare (cap.), 23 Vicari, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 8 Benali; 20 Sibilli; 9 Nasti, 18 Diaw. A disposizione: 1 Frattali, 3 Perrotta, 5 Matino, 7 Menez, 10 Bellomo, 19 Faggi, 21 Zuzek, 24 Edjouma, 25 Pulcino, 29 Lops, 44 Scheidler, 77 Morachioli. Allenatore: Mignani.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 15 Marconi, 32 Ceccaroni; 20 Vasic, 6 Stulac, 4 Gomes; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze).

Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Marini (Roma 1).

AVAR: Longo (Paola).