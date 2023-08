Palermo, i 22 convocati per Bari: Aurelio non ce la fa

Il Palermo è giunto a Bari dove domani giocherà l'anticipo della prima giornata del campionato di serie B 2023/2024. Corini, per l'occasione, ha convocato 22 giocatori. Come prevedibile, il difensore Aurelio, che sta recuperando dall'infortunio, è rimasto in città, mentre tutti gli atri hanno preso il volo diretto in Puglia. Per il terzino sinistro l'obiettivo è recuperare in tempo per l’amichevole di giorno 24 agosto che i rosanero giocheranno al Renzo Barbera contro il Melita.

Stamattina, prima della partenza, tanti volti allegri e sereni tra i rosanero che sembrano già essere diventati un gruppo coeso e unito. Corini dovrebbe confermare la formazione che ha giocato a Cagliari in Coppa Italia, con Ceccaroni chiamato ancora una volta a giocare come terzino sinistro al posto di Aurelio, adattandosi ad un ruolo non suo. In difesa Mateju dovrebbe nuovamente vincere il ballottaggio con Buttaro. A centrocampo, Vasic dovrebbe essere confermato come mezzala destra, mentre Stulac perno centrale. In attacco, il tecnico rosanero dovrebbe schierare dal primo minuto nuovamente Insigne sulla destra, Brunori al centro e Di Mariano a sinistra, con Soleri, Mancuso e Valente pronti a subentrare a gara in corso. La formazione che scenderà in campo fin dal primo minuto dovrebbe essere la seguente: Pigliacelli; Mateju, Marconi, Lucioni, Ceccaroni; Vasic, Stulac e Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Il Bari, che dovrà fare a meno di Cheddira, si presenterà con il 4-3-1-2 con Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Menez; Nasti, Diaw.

La lista dei convocati

I 22 convocati per l'esordio in campionato sono: 1 Desplanches, 2 Graves, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 12 Nespola, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 32 Ceccaroni, 37 Mateju.