C'è il danese Lund per la fascia sinistra: il Palermo tira fuori la carta a sorpresa

La ricerca del terzino sinistro si avvicina a una svolta, ma ancora una volta in questa pazza sessione di mercato con un colpo a sorpresa. Il Palermo sembra avere in pugno il danese Kristoffer Lund, classe 2002 in forza all’Hacken in Svezia: si tratta di un profilo su cui Rinaudo e Bigon stavano lavorando sottotraccia da giorni, con una decisa accelerata tra martedì e ieri.

L’operazione è ancora in via di definizione: il dialogo tra Palermo e Hacken va avanti sulla base di una proposta poco superiore ai 2,5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Parlando ai media svedesi, Lund non ha nascosto l’interesse per un’esperienza in rosanero e in generale per l’Italia, paese in cui sente di poter crescere calcisticamente: la palla passa ora alle due società, ma c’è grande ottimismo sulla possibilità che l’affare vada in porto tra oggi e domani. Il classe 2002 è una delle punte di diamante dell’Hacken, secondo in campionato e vicino al play-off di Europa League, per il quale stasera sfiderà in casa i lituani dello Zalgiris dopo aver vinto 3-1 all’andata. Nella stagione in corso Lund ha già fornito quattro assist.

L’accelerata sul danese pone di fatto la parola fine all’operazione Corrado: troppo difficili da superare le resistenze congiunte di Ternana e Inter, troppa la concorrenza dalla Serie A (a Sassuolo e Genoa si sono aggiunti Torino e Verona) che avrebbe rischiato di replicare lo scenario già visto con Prati anche in caso di accordo con i due club che ne gestiscono il cartellino (i nerazzurri hanno ancora il diritto di recompra). Nulla di fatto anche per Di Chiara, per il quale procedono i contatti tra l’entourage e il Parma, e Beruatto, per il quale il Pisa continua a chiedere 3,5 milioni.

Nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi anche per l’esterno d’attacco, ma è sempre più difficile che l’innesto del Palermo sia Morutan: sebbene infatti il dialogo con il Galatasaray sia ancora in corso, il rumeno, fuori dai piani dei campioni di Turchia, ha dato la priorità al ritorno al Pisa, che sta imbastendo una trattativa parallela con il club di Istanbul. In più si è fatto sotto l’Ankaragucu. I rosa potrebbero provare a reinserirsi in caso di fumate nere, ma nel frattempo vagliano altri profili: da una parte c’è il «solito» Rivas, dall’altra piste estere che riguardano soprattutto giocatori di prospettiva, esattamente come Lund.

Per il centrocampo, dopo l’addio a Prati, si dovrebbe puntare su un acquisto di esperienza che andrebbe a occupare il posto di Damiani, per la cui cessione va avanti il dialogo con la Triestina: un’opzione resta sempre Verre e l’operazione potrebbe diventare più semplice qualora la Sampdoria «affollasse» il centrocampo con un colpo in entrata (Linetty o Pereyra). Gli altri nomi, da Santoro a Falasco, per ora non convincono, ma non è da escludere che Rinaudo a Bigon vadano a cercare tra giocatori in esubero tra Serie A e B a fine mercato. Si parla di un interesse per il figlio d’arte Federico Redondo, regista argentino classe 2003 dell’Argentinos Juniors con passaporto spagnolo. Tutto fermo invece per la cessione di Saric, che piace parecchio ai turchi dell’Antalyaspor ma al quale il Palermo vuole dare una seconda chance dopo un 2022/23 difficile.