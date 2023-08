Dove vedere in tv Bari-Palermo: ecco tutte le opzioni, diretta testuale su Gds.it

Bari-Palermo è l'anticipo, in programma venerdì 18 agosto, alle ore 20:30, che inaugura la serie B 2023/2024. I rosanero vogliono partire subito bene, consapevoli che domani sera saranno in tanti i tifosi che raggiungeranno il San Nicola per sostenere la squadra.

Bari-Palermo in tv

C'è chi ha deciso di seguire il Palermo in trasferta allo stadio, e saranno in tantissimi che guarderanno il match in tv. Sarà possibile vedere la partita Bari-Palermo in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e basta selezionare l'evento in programma domani sera. Chi decide di vedere la partita su Sky, i canali dove verrà trasmesso sono Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i canali 201, 202 e 251 del satellite. Diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avverrà 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio di Bari e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l'impianto sportivo.

Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: Studio Stadio andrà in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 20,30 la precedenza verrà data alle notizie che giungono da Bari e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.