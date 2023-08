Comincia il campionato del Palermo e Studio Stadio raddoppia: ora va anche su Rgs

Tgs Studio Stadio anche in radio. È questa una delle novità più significative della stagione sportiva di Telegiornale di Sicilia, la cui programmazione partirà nel fine settimana, in concomitanza con l'inizio del campionato di Serie B.

Primo appuntamento, dunque, domani sera (venerdì 18 agosto) con Bari-Palermo, l’anticipo della prima giornata che vedrà i rosanero di scena al San Nicola. Subito uno scontro diretto per la compagine di Corini contro una squadra ambiziosa tanto quanto il Palermo e vogliosa di riscattare la delusione dello scorso campionato. Il match inizierà alle 20.30. Un quarto d’ora prima (alle 20.15) partirà la sigla della storica rubrica dell'emittente del Giornale di Sicilia, condotta anche quest’anno da Cinzia Gizzi. In studio ci saranno Umberto Calaiò e Giovanni Di Marco. La trasmissione sarà divisa in tre parti: il pre e il post andranno in onda in televisione, lo sviluppo della gara, invece, sarà possibile seguirlo anche in radio, su Rgs, dove alle analisi tecniche si alternerà la musica selezionata dagli speaker di Radiogiornale di Sicilia, con i brani (e i video musicali) dei pezzi più ascoltati del momento.

Il pre-gara durerà un quarto d’ora e sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio San Nicola con il riscaldamento delle due squadre in campo e i tifosi che man mano riempiranno gli spalti dell'impianto barese. Oltre ai commenti dallo studio sulle formazioni scelte dai due allenatori, ci saranno anche un paio di collegamenti: il primo dall’esterno del San Nicola con Enzo Tamborra, giornalista responsabile delle rubriche sportive di Telebari, che racconterà l’atmosfera che si respira allo stadio e presenterà ai telespettatori di Tgs l’avversaria del Palermo, il Bari, spiegando anche le scelte del tecnico dei pugliesi Mignani, chiamato – come Corini, d’altronde – a riportare il Bari nella massima serie.

Nel secondo collegamento, invece, il protagonista sarà un tifoso rosanero che seguirà la partita del Palermo da casa: in questo primo appuntamento stagionale, toccherà a Roberto Rizzuto, fan sfegatato dei rosa che vive a Dublino da oltre dieci anni, nonché responsabile del portale Palermo Calcio English News, sito d’informazione in lingua inglese che si rivolge ai tifosi e ai simpatizzanti rosanero che non parlano l'italiano. Rizzuto sarà chiamato a commentare l'undici scelto da Corini e a raccontare le sue emozioni e le aspettative di una tifoseria che sogna in grande.

Durante la partita, invece, l’informazione sportiva si alternerà alla musica di Rgs. La precedenza verrà data alle notizie che arriveranno dallo stadio San Nicola: Cinzia Gizzi dialogherà con Umberto Calaiò e Giovanni Di Marco e a far da collante tra uno spazio e l’altro, ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia, con i video dei successi più ascoltati dell'estate. Nel post partita, spazio ai commenti e alle analisi della gara. Anche in questa terza parte di Tgs Studio Stadio ci sarà modo di sentire l’opinione di Roberto Rizzuto, che farà da contraltare ai commenti dallo studio e a quelli che arriveranno dagli spogliatoi del San Nicola, del tecnico rosanero Corini e dei protagonisti della sfida. Ma ci sarà modo anche di ragionare sulla giornata di B e le altre partite in programma tra sabato e domenica, in cui spiccano tra le altre le gare della Sampdoria a Terni, della Cremonese col Catanzaro e del Parma, che riceverà la Feralpisalò.

Lunedì sera torna anche l’appuntamento con Tgs Studio Sport, in onda a partire dalle 21.30. In studio con Giovanni Di Marco e Umberto Calaiò, ci sarà il caposervizio allo sport del Giornale di Sicilia, Luigi Butera. Oltre ad analizzare i contenuti emersi dal match di Bari, si parlerà del mercato del Palermo, tutt’altro che concluso. La rubrica di Tgs da settembre avrà una maggiore durata e si occuperà anche di Serie C (con le immagini e i commenti relativi alle partite di Catania e Messina) e di Serie D con ampio spazio dedicato alle dieci formazioni siciliane, tra cui Trapani e Akragas.