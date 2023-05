Palermo-Brescia, le probabili formazioni alla vigilia: Corini ritrova Brunori

Verso Palermo-Brescia. Idee chiare per Corini con l’organico quasi al completo, per Gastaldello, invece, diverse defezioni. Queste le condizioni della vigilia per i due allenatori rispetto alla delicata sfida di domani sera che, in qualunque caso, emetterà due verdetti: uno per la partecipazione o meno ai playoff e l’altro sulla retrocessione o meno del Brescia. Forse gara ancor più delicata per il club del presidente Cellino intenzionato a seguire la squadra a Palermo visto che in casa, su suggerimento delle forze dell’ordine, non può farlo per un'accesa contestazione.

Corini, oltre ai lungodegenti Elia e Di Mariano, perde Marconi per squalifica ma ritrova Brunori. Ed anche per l'ultimo turno della regular season il tecnico rosanero sembra volersi affidare alla formazione tipo con Bettella a sinistra della difesa e Buttaro ancora come esterno destro. Ballottaggio Tutino-Soleri per affiancare Brunori con l'ex Parma che appare tuttavia favorito. A centrocampo conferme per Segre, Gomes e Verre.

Anche Gastaldello (ex giocatore di Corini) sembra intenzionato a ribadire per intero la formazione dell'ultima partita e scende a Palermo con l'unico dubbio relativo all'attacco: schierare Adryan o Ndoj. In casa Brescia il tecnico delle rondinelle recupera Pace e spera di poter convocare il trequartista polacco Listkowski, quantomeno per la panchina. Alla seduta di ieri assente Rodriguez le cui condizioni però non sono preoccupanti. Infortunati Bertagnoli e Jallow, così come Papetti, Galazzi e Olzer, difficilmente recuperabili. Arruolabile Pace che sarà una possibile alternativa nella zona difensiva sinistra per Huard. In avanti spazio ancora per Ayè, pupillo di Cellino che tuttavia ha realizzato solo 7 gol in 36 gare disputate. Pesa per il Brescia non avere adeguatamente rimpiazzato Moreo passato al Pisa nel mese di gennaio per 2,5 milioni. Il Brescia è partito oggi da Linate in direzione Palermo e non è prevista la conferenza stampa pre partita da parte del tecnico Gastaldello.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino/Soleri Brunori.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Rodriguez; Adryan/Ndoj, Ayè.

© Riproduzione riservata