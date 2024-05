La crisi del Palermo, la società ha deciso: tutti in ritiro al centro di Torretta

Edoardo Soleri l'aveva detto: «Ora dobbiamo guardarci tutti in faccia...». Avranno tempo per farlo i calciatori rosanero, perché la società ha deciso di mandarli tutti in ritiro al centro sportivo di Torretta già da oggi. La sconfitta sul campo dello Spezia e soprattutto la prestazione imbarazzante del Palermo hanno indotto la dirigenza a correre ai ripari.

Dopo la gara di ieri contro lo Spezia, rende noto il club rosa, il Palermo guidato da Michele Mignani è tornato ad allenarsi questa mattina a Torretta. Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i liguri, mentre il resto del gruppo ha svolto un’attivazione, rondos, un lavoro atletico ed una partita in famiglia con la formazione Under 17. Poi la comunicazione che un po' era nell'aria: da oggi la squadra rosanero sarà in ritiro, la preparazione proseguirà nella giornata di domani al Palermo Cfa (City Football Academy). La prossima partita, quella di domenica in casa con l'Ascoli, verrà preparata in ritiro.