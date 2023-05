Palermo, Corini: «Non guarderemo gli altri risultati, dobbiamo vincere davanti a 30 mila tifosi»

“Vogliamo fare i playoff nonostante l’obiettivo fosse il consolidamento della categoria. Se ci arriviamo, poi cercheremo di fare il massimo e giocarcela”. Così Corini alla vigilia del match contro il Brescia, ultimo della stagione e decisivo per la qualificazione ai playoff. Una gara in cui i rosanero dovranno fare a meno di Marconi squalificato: “L’assenza è di quelle pesanti – ha ammesso l’allenatore bresciano in sala stampa – ma Davide (Bettella, ndr) è un giocatore che è stato condizionato dagli infortuni ed è finalmente pronto, lo vedo bene. Nedelcearu? Lo abbiamo gestito un po’ in settimana perché aveva un profondo taglio alla testa. Saric si è allenato con noi ed è pienamente recuperato”.

Per il resto, stanno tutti bene. Non ci sono scuse per i ragazzi allenati da Corini, e anche lo stesso tecnico rosanero è stato chiaro: “Dobbiamo vincere, per noi è una finale. E se passeremo, poi ci aspetta un’altra finale, visto che avremo un solo risultato a disposizione”.

Sente il peso della responsabilità sulle spalle Corini ma anche la possibile gioia di un'intera tifoseria che si farà trovare presente. Al Barbera, infatti, ci sarà il pienone: “Ci sarà lo stadio pieno, ho lavorato anche su questo, su come gestire bene la pressione e la bolgia di questo stadio. Insieme saremo più forti e dobbiamo raggiungere l’obiettivo, l’aspetto motivazionale è molto importante: rappresentare Palermo e il Palermo è un grande orgoglio, ma include delle grandi difficoltà e responsabilità. I miei giocatori sono pronti e sanno cosa vuol dire giocare in questa atmosfera”.

Non solo il pubblico a sostenere la squadra. Al fianco del club c’è stato infatti anche il presidente Dario Mirri: “Ieri era con noi al campo ma anche a cena, fa sentire la sua vicinanza. Mi ha fatto molto piacere così come oggi ho ricevuto l’affetto da una mail di Marwood. Tutta la proprietà è con noi. Bigon era a Manchester ieri ma oggi e domani è qui a Palermo per la partita. Dobbiamo costruire la mentalità e l’obiettivo rimane la vittoria. Anche quando abbiamo perso con Cagliari o Parma, credo che ci siamo giocati ogni partita”.

Corini al termine della conferenza stampa ha ribadito: “Pensiamo solo a vincere, senza guardare gli altri risultati. Sappiamo che se vinciamo siamo lì, ai playoff. Dobbiamo rimanere solidi e pensare ai momenti della gara”.

