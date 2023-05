Palermo-Brescia, dove vederla in tv e in streaming: diretta testuale su Gds.it

Pubblico da record al Barbera, superato il primato stagionale si va verso il sold out. Ieri erano già oltre 30mila i biglietti venduti per assistere alla gara in programma questa sera alle 20.30 al Barbera tra Palermo e Brescia. Ma ci sarà tempo fino a pochi minuti prima l’inizio gara per assicurarsi il tagliando partita.

Sempre valida la promo del club rosanero che consente ai non abbonati di sfruttare il codice di un abbonato per acquistare il biglietto con il 50% di sconto, in qualunque settore. Pubblico delle grandi occasioni ma non tutti saranno allo stadio, volenti o nolenti.

Anche per i tifosi rosanero, la tv, il pc o i tablet diventano uno strumento importante per seguire comunque la partita. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio sul canale 253 con la telecronaca di Giovanni Rispoli. Si può vedere Palermo-Brescia anche in streaming live e on demand su DAZN. La telecronaca del match è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch. In live streaming la partita sarà trasmessa anche dalla piattaforma Helbiz, che propone la visione live in diretta della partita anche attraverso l’acquisto singolo, disponibile inoltre sulla piattaforma Onefootball. Infine - come ogni turno – si potrà seguire la diretta testuale del match su Gds.it e gli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio.

