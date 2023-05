«Che sia sciarpa o bandiera, coloriamo di rosa il Barbera», l'appello della curva Nord ai tifosi del Palermo

La Curva Nord 12 chiama a raccolta i tifosi del Palermo per l'ultima sfida di campionato e lancia un appello per colorare, questa sera, il Renzo Barbera tutto di rosa. L'obiettivo è creare una vera muraglia rosanero, simile a quella che, ieri, i tifosi del Siviglia sono riusciti a realizzare nella sfida contro la Juventus allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Ci apprestiamo a vivere a distanza di un anno un altra serata magica… l’adrenalina è già alle stelle - scrivono sui social -! Stasera che sia una sciarpa o una bandiera coloriamo il Barbera!" Lo stadio, che registrerà il record stagionale di presenze sugli spalti con circa 30mila spettatori, tutto colorato di rosa. Un bel colpo d'occhio, per l'ultima e decisiva sfida contro il Brescia. E in molti, come si legge sui social, stanno rispondendo presente all'appello del gruppo ultras, sostenendo l'appello e preparando ogni vessillo rosa da portare stasera allo stadio.

Il Renzo Barbera, questa sera, sarà una bolgia e, malgrado il maltempo, nessuno vuole perdersi lo scontro per accedere ai play off: vincere vorrebbe dire centrarli direttamente, pareggiare, invece, costringerebbe i rosanero ad attendere i risultati dagli altri campi. La vendita dei biglietti, intanto, prosegue, stamattina è andata esaurita tutta la curva Sud e rimangono pochi posti in tribuna Montepellegrino inferiore. Già esaurita da due giorni la curva Nord. Battuto il record stagionale che risaliva a Palermo-Frosinone con 27.846 tifosi sugli spalti, si potrebbe raggiungere quota 30mila.

Il record assoluto di presenze per un evento sportivo risale alla serie A. I tifosi sugli spalti, il 9 maggio 2010, nella partita Palermo-Sampdoria (1-1), furono 35.872. Era la stagione 2009-2010, altri tempi che i tifosi vorrebbero rivivere quanto prima.

© Riproduzione riservata