Palermo-Brescia: il pari è il risultato più frequente nei precedenti, ma ai rosa serve la vittoria

Nei 73 precedenti fra Palermo e Brescia, il risultato finale è stato spesso il pareggio. Se accadesse anche venerdì sera la squadra del presidente Cellino (che seguirà il proprio gruppo nel capoluogo siciliano) eviterebbe la retrocessione ma non i playout, i rosanero invece molto probabilmente vedrebbero sfumare il sogno playoff.

Il Palermo infatti deve vincere per avere la certezza di accedere agli spareggi promozione. Contro il Brescia il successo in passato è arrivato 24 volte: nei 73 incontri giocati fin dal lontano 1933/34 (la prima gara finì 0-0), i pareggi invece sono stati 33 mentre i lombardi hanno prevalso in 16 gare. La maggior parte delle partite si sono svolte in serie B, con 61 incroci che hanno visto trionfare i rosanero 20 volte, 13 il Brescia mentre in 28 casi la gara si è conclusa senza vincitori. In serie A, invece, le sfide sono state 12 e in 4 di queste l’ha spuntata il Palermo, in 3 il Brescia e 5 volte le due compagini hanno diviso la posta.

Interessante e confortante per la squadra di Corini il dato relativo ai match disputati in casa rispetto a quelli giocati al Rigamonti. Al Barbera si sono giocate 37 gare: il Palermo ha vinto 18 volte mentre il Brescia si è imposto solo in 3 occasioni. I pareggi in viale del Fante sono stati ben 16, un risultato che i tantissimi tifosi rosanero, pronti ad invadere il Barbera, si augurano non si ripeta. Parità anche nell’ultima gara del girone di andata (1-1) e parità anche nell’ultimo match giocato a Palermo nella stagione 2018/2019 (finì 1-1), annata che poi si concluse con il fallimento della società.

