Palermo-Brescia, i lombardi nelle ultime 5 gare hanno fatto più punti dei rosanero

Un solo risultato disponibile per il Palermo, venerdì, contro il Brescia: la vittoria. Qualcosa di non scontato visto che, le ultime cinque giornate di campionato dicono che i lombardi stanno meglio dei rosanero. I numeri dicono che i punti conquistati dal Brescia sono 8 negli ultimi 5 impegni, con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Le “Rondinelle” sarebbero ottavi considerando solo le giornate dalla 33esima alla 37esima.

La squadra allenata da Corini di punti ne ha portati a casa, invece, soltanto 5 con la media esatta di un punto a gara. Solo una vittoria, quella contro la Spal, poi 2 pareggi e altrettante sconfitte. Segni “x” contro Benevento (in casa) e Como (in trasferta) e sconfitte con Venezia e Cagliari. I rosanero hanno subito anche una rete in più rispetto al Brescia: otto gol incassati, contro i sette dei biancoblù. Insomma un periodo di forma che sorride di più alla squadra allenata da Gastaldello, obbligata a fare punti al Barbera se vuole salvarsi. Se da un lato il Palermo è infatti obbligato a vincere per ottenere un posto ai playoff, i lombardi devono fare lo stesso per non retrocedere in serie C.

Uno scenario possibile in caso di ko e contemporanea vittoria del Perugia in casa contro il Cosenza. Un match da dentro o fuori per entrambe le squadre, all’ultima spiaggia per raggiungere i rispettivi obiettivi. Se il Palermo sta peggio del club bresciano prendendo in esame solo le ultime cinque partite, il vero motivo dei tifosi per essere ottimisti è l’ottimo rendimento dei rosanero al Barbera e quello pessimo del Brescia in trasferta.

Sono infatti soltanto 15 i punti ottenuti fuori casa dai bresciani (2 in meno del Palermo) mentre sono ben 31 sui 48 totali quelli conquistati da Brunori e compagni. E venerdì si giocherà proprio al Renzo Barbera, dove l’atmosfera è già calda: saranno almeno 17.000 i tifosi presenti sugli spalti (ultimo aggiornamento a domenica 14 maggio). Sono previsti circa 30.000 spettatori. Sarebbe record stagionale per la società di viale del Fante.

