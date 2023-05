Palermo-Brescia, Bettella prenota un posto da titolare al posto dello squalificato Marconi

Bettella favorito per sostituire Marconi. L’ex Pescara e Atalanta è in vantaggio su Graves e Orihuela per una maglia da titolare, visto che contro il Brescia il numero 15 non giocherà a causa del doppio giallo rimediato a Cagliari.

Un’espulsione che è costata anche la partita al Palermo, che da quando è rimasto in 10 non ha di fatto più giocato. Per la gara di venerdì sera Corini dovrà dunque rimpiazzare Marconi e la scelta dovrebbe ricadere sul numero 48 anche perché sabato scorso è stato proprio lui a entrare in campo per rinforzare la difesa e sopperire all’inferiorità numerica.

L'impiego di Bettella è al momento solo un'ipotesi, è invece certo che il Palermo dovrà fare a meno di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. Un giocatore che, da difensore, è stato capace di segnare 3 reti in campionato, due dei quali decisivi per la vittoria, contro Bari e Parma. Uno di testa e l’altro di piede. Marconi ha messo la firma anche nel match contro il Perugia, finito 3-3 alla prima giornata del girone di ritorno.

Se da un lato non ci sarà il difensore leader del club rosanero, dall’altra la buona notizia sarà il recupero di Matteo Brunori dal primo minuto. L’attaccante numero 9 ha scontato il turno di squalifica a Cagliari, dopo l’ammonizione presa in casa nel match vinto contro la Spal e sarà impiegato di nuovo in attacco. Insieme a lui, favorito per una maglia da titolare c’è Tutino piuttosto che Soleri.

