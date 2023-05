Playoff di serie B, ecco le date e il regolamento: il 26 e 27 maggio il turno preliminare

Non si conoscono ancora tutte le squadre che parteciperanno ai playoff di serie B, ma c'è già un tabellone con le date e le caselle da completare. Frosinone e Genoa già promosse in serie A, il Bari è sicuro del 3° posto, mentre Südtirol, Parma e Cagliari si contenderanno il quarto posto. C'è poi un gruppetto di squadre, fra cui il Palermo, che lotteranno per guadagnare gli ultimi due posti liberi nella griglia degli spareggi.

Al termine del mini torneo solo una squadra potrà conquistare la promozione, dopo un cammino lungo e tortuoso. Il Bari, grazie al terzo posto, partirà direttamente dalle semifinali, così come la quarta classificata che al momento è il Südtirol, ma tallonato da Parma e Cagliari. Dalla quinta all’ottava posizione è previsto un turno preliminare con gara secca in casa della quinta e della sesta.

Turno preliminare in gara unica

Venerdì 26 maggio - (6ª contro 7ª)

Sabato 27 maggio - (5ª contro 8ª)

Semifinali con andata e ritorno

Lunedì 29 maggio 2023 - (6ª o 7ª contro BARI)

Martedì 30 maggio 2023 - (5ª o 8ª contro 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 - (BARI contro 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 - (4ª contro 5ª o 8ª)

Finale con gare di andata e ritorno

La doppia sfida si disputerà giovedì 8 giugno e domenica 11 giugno. La squadra piazzata meglio al termine del campionato giocherà in casa la gara di ritorno.

Playoff, cosa dice il regolamento

Da regolamento, nel turno preliminare, se dopo i 90 minuti regolamentari il punteggio sarà di parità si disputeranno i tempi supplementari al termine dei quali, se persiste ancora la parità, passerà al turno successivo la squadra piazzata meglio al termine della regolar season, senza disputare i rigori.

Per le semifinali e la finale invece, non sono previsti supplementari e rigori: in caso di parità di gol nelle due partite, passa in finale la squadra meglio classificata.

In finale, in caso di parità di gol nelle due partite viene promossa in serie A, senza supplementari o rigori, la squadra che ha chiuso la stagione con il miglior piazzamento. Supplementari e rigori sono previsti soltanto se le due finaliste chiudono il campionato con gli stessi punti.

© Riproduzione riservata