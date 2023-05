Palermo-Brescia, corsa al biglietto: quasi 22mila tifosi hanno già un posto prenotato

Al Barbera si va spediti verso il record stagionale di pubblico. La corsa al biglietto per assistere alla sfida di venerdì sera tra Palermo e Brescia non si ferma. Compresi gli abbonati, al momento sono 21.683 i tifosi con un posto prenotato per assistere al match che potrebbe valere i playoff.

Fino a oggi il primato per numero di spettatori risale al 5 febbraio quando Palermo e Reggina (2-1 per i rosa) si affrontarono davanti a 26.164 tifosi. Al secondo posto i 23.643 di Palermo-Genoa, gara terminata 1-0.

Le due vittorie centrate con lo stadio pieno sono un chiaro segnale che la squadra di Corini non può prescindere dal proprio pubblico, davanti al quale ha conquistato 31 dei 48 punti in campionato. Ci sarà tempo fino al 19 maggio alle 20.25, o comunque fino ad esaurimento disponibilità, per acquistare il tagliando.

I tifosi sperano non sia l’ultima dell’anno e che la squadra, al contrario, possa qualificarsi alla post-season per la corsa verso la serie A. Per centrare i playoff servirà una vittoria.

