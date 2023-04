Il Palermo torna a Como dopo quasi 20 anni: a firmare l'ultima vittoria fu Corini

Tra Como e Palermo i precedenti complessivamente sorridono ai rosa ma non sulle sponde del lago. A distanza di quasi vent’anni, il Palermo torna a giocare allo stadio Sinigaglia dove lunedì primo maggio, alle 12:30 sfiderà la squadra di Moreno Longo.

Sono 45 i precedenti fra le due squadre: diciassette i successi dei rosanero contro gli undici dei biancoblù mentre in altre diciassette occasioni le partite sono finite in parità. All'andata, al Barbera, la partita su chiuse sullo 0-0. L'ultima volta che il Palermo giocò a Como, invece, era il 12 ottobre del 2003 quando la squadra allenata da Baldini (poi sostituito da Guidolin) vinse per 1-0 grazie al rigore conquistato da Brienza e trasformato proprio dall'attuale allenatore rosanero Eugenio Corini. Era il Palermo della promozione in serie A.

Se nel complesso le vittorie del Palermo sono più di quelle del Como, allo stadio che si affaccia sullo splendido lago la situazione cambia perché nelle ventidue gare disputate, il Como ha vinto dieci volte, quattro i successi dei rosanero e otto i pareggi. Al Barbera invece ventitrè le sfide con tredici vittorie del Palermo, nove pareggi ed una sola vittoria per i lariani che si imposero nel campionato di Serie B, stagione 1976-1977.

Il pareggio è fra i risultati più frequenti e lo 0-0 è arrivato in ben undici occasioni. Lunedì si sfideranno dunque due delle squadre che in questa stagione hanno pareggiato più partite: 15 il Como (record del torneo insieme al Cagliari) e 14 il Palermo. A Como arbitrerà il signor Paterna di Teramo che ha incrociato i rosanero una sola volta in carriera e per il club di viale del Fante non è un bel precedente: sconfitta interna con il Südtirol e una direzione di gara non proprio impeccabile. Per tre volte invece ha arbitrato il Como, sempre al Sinigaglia: Como-Pordenone 1-0, Como-Crotone 1-1 e Como-Cittadella 1-2.

