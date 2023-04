Contusione al ginocchio in allenamento per Valente: a rischio la sua presenza a Como

Dopo l’infortunio di Dario Saric, problemi anche per Valente. L'esterno del Palermo ha rimediato una contusione al ginocchio nella seduta di ieri che lo ha costretto a svolgere oggi un lavoro differenziato. Nulla di grave, a quanto sembra, ma la sua presenza è in dubbio per la trasferta di Como in programma lunedì.

Mancano ancora due allenamenti prima del match del Sinigaglia e il giocatore sarà monitorato in queste ore. Sul suo recupero filtra comunque ottimismo.

Di sicuro non ci sarà Saric che starà fermo ancora per due settimane per una lesione del legamento del ginocchio destro. Il Palermo intanto anche oggi si è allenato a Boccadifalco. I rosanero, come si legge nella nota diffusa dal club «hanno effettuato un'attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema».

Lunedì alle 12.30 la squadra di Corini affronterà il Como, squadra che nel proprio stadio ha perso solo due volte in quattro mesi (contro Reggina e Frosinone) e che contro il Palermo vuole vincere per sognare addirittura un posto nei prossimi playoff. Obiettivo in cui credono ancora anche i rosanero, a due punti dall’ottavo posto con quattro gare ancora a disposizione.

