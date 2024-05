Bel tempo e sole fino a mercoledì, poi il peggioramento: il freddo torna in Sicilia

Bel tempo e sole, temperature piacevoli fino a mercoledì, poi una nuova perturbazione che dovrebbe durare, almeno, un paio di giorni. Sono queste le previsioni di 3bmeteo per la settimana che inizia domani, lunedì 6 maggio.

Domani un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Durante i prossimi giorni, il graduale rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale determinerà tempo stabile con ampi spazi soleggiati, nubi basse o foschie nelle prime ore del giorno interesseranno le coste tirreniche campane e dell'alto cosentino.

Temperature in graduale aumento con massime fino a 26-28°C in pianura. Nuovo peggioramento in arrivo da mercoledì, a causa di una nuova circolazione depressionaria che apporterà un aumento della nuvolosità e piogge o rovesci diffusi, con un'intensità da confermare dei prossimi giorni.