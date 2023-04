Palermo, Stulac verso il recupero: è tornato ad allenarsi a Boccadifalco

Al campo di allenamento di Boccadifalco è tornato Leo Stulac, un giocatore che potrebbe essere un’arma in più nelle ultime partite del Palermo e nell'ipotesi di ingresso ai playoff.

Il giocatore sloveno, prima della partita di Brescia del 26 dicembre, aveva rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra e poi ulteriori indagini strumentali avevano evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo sinistro. Visitato dal professore Fares Haddad, consulente ortopedico del City Group, Stulac ha poi seguito un trattamento conservativo senza ricorrere ad intervento chirurgico e le previsioni di gennaio su un suo possibile rientro sembrano confermate.

Ancora Leo Stulac non lavora col gruppo squadra ma l’idea è che possa riprendere a farlo, insieme ai compagni, fin dalla prossima settimana, sebbene in maniera limitata. Oggi il giocatore sloveno sarà a Boccadifalco dove effettuerà un lavoro differenziato alternando gli esercizi in palestra e sul campo.

L’ex centrocampista dell’Ascoli da pochi giorni ha fatto rientro in sede dopo essere stato a Manchester per un periodo di riabilitazione ed ora sta lavorando a Palermo dividendosi fra campo e palestra. Ovviamente non ci sarà a Como, ma come dichiarato dallo stesso tecnico Corini, la speranza è averlo almeno per le ultime due gare di campionato. Sicuramente uno degli acquisti più importanti del mercato estivo, arrivato a campionato iniziato in prestito dall’Empoli ma con obbligo di riscatto da parte del club rosanero per una cifra vicina al milione di euro. In maglia rosanero non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale sia perché non ha svolto la preparazione con la squadra sia perché fermato da qualche problema fisico. Ha debuttato al Barbera nella gara contro l’Ascoli e poi è stato titolare nelle successive cinque partite, fino alla sconfitta di Terni dove Corini ha cambiato modulo inserendo a centrocampo Broh e Damiani al posto di Stulac e Saric. Poi diverse gare in panchina (Modena, Venezia e Como) prima di tornare titolare con la Spal e con il Cagliari, quindi il brutto infortunio alla vigilia del match di Brescia. Ora Stulac sente nuovamente l’odore del campo, intravede la possibilità di tornare a giocare con i compagni e chissà che non possa diventare l’arma vincente di Corini.

