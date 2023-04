Palermo-Benevento, Corini: «Playoff? Dobbiamo vincere per centrare subito la salvezza»

I playoff restano un sogno, la salvezza il primo vero obiettivo. Alla vigilia del match contro il Benevento (sabato alle ore 16.15), il tecnico del Palermo Eugenio Corini lo ha ribadito: «Questa gara è importante per noi, perché con una vittoria metteremmo in sicurezza il nostro obiettivo stagionale».

La possibilità di partecipare agli spareggi promozione si è allontanata, un traguardo oggi più difficile anche se non impossibile. «Avevo percepito una certa energia che mi ha spinto a parlare di playoff e ci abbiamo provato sempre – ha ammesso Corini -. L’ho fatto per accompagnare la squadra, ma noi dobbiamo raggiungere la salvezza quanto prima». E per farlo il tecnico bresciano avrà a disposizione un'ampia rosa, ma non tutte le frecce del proprio arco. Assente il palermitano Di Mariano, operato a Barcellona al ginocchio e per il quale la stagione è già finita. Il tecnico è fiducioso di ritrovarlo in vista del ritiro per la prossima stagione. «L’ho sentito, l’intervento è andato bene. È stato seguito da un luminare, il ragazzo è carico e motivato. Abbiamo provato una terapia conservativa ma non è riuscita, contiamo di recuperarlo per il ritiro ella prossima stagione».

Chi scenderà domani in campo contro il Benevento, ultimo in classifica ma non ancora rassegnato? «Sulla formazione ho un’idea ben precisa e chiara», dice senza sbilanciarsi Corini, il quale è consapevole che non saranno ammessi altri passi falsi. Anche perché si giocherà al Renzo Barbera, dove il Palermo ha costruito la propria posizione in classifica: «La squadra in casa ha fatto un ottimo cammino, anche nelle difficoltà si è spinto fino al 95esimo. In questo campionato ci sono stati tantissimi pareggi ed equilibrio. Abbiamo affrontato le nostre difficoltà e l’attenzione è tutta su questa gara. Dobbiamo limare qualche difficoltà e spostare la partita dove vogliamo noi». Non centrare la vittoria rischierebbe di alimentare il malcontento della piazza e le critiche dopo gli ultimi risultati. «Faccio un mestiere che è criticabile sempre - commenta il tecnico rosanero -, amo questo lavoro e farlo qui ha un gran significato. Le critiche le accetto, ma mi fido del mio lavoro e della società. C’è sempre il campo che può dare risposte».

Palermo-Benevento, i convocati di Corini

Corini ha convocato 24 giocatori per la partita contro il Benevento. L’allenatore bresciano potrà contare su tutti i suoi effettivi, eccezione fatta per i lungodegenti Stulac, Elia e Di Mariano. Ecco l’elenco completo: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

