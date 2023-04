Palermo-Benevento, i precedenti: rosanero bestia nera per i campani

Palermo bestia nera per i sanniti: negli undici precedenti mai un successo dei campani. Nonostante quelle che si sfideranno al Barbera sabato pomeriggio alle ore 16.15 siano due società antiche nel panorama calcistico nazionale, Palermo e Benevento si sono incontrate poche volte. Soltanto undici i precedenti complessivi negli anni passati.

Tre gare si sono disputate nel campionato di serie B e ben otto in serie C. In questi ultimi undici precedenti da evidenziare che il Benevento non ha mai vinto. Quattro volte la partita è finita in parità mentre per sette volte ha vinto il Palermo. In particolare, nelle gare disputate in viale del Fante, tre i successi dei rosanero e due i pareggi nei cinque incontri disputati. Sei volte invece si è giocato al Ciro Vigorito di Benevento e in quattro occasioni il Palermo ha raccolto i tre punti, come nella gara di andata vinta da Brunori e compagni grazie ad un gol del bomber rosanero ad inizio ripresa.

Anche i numeri dunque sono dalla parte della squadra di Corini obbligata a vincere per due motivi: blindare la salvezza e alimentare il sogno play-off. Ma non sarà una gara semplice da vincere perché la squadra di Agostinelli, fanalino di coda, ha disperato bisogno di punti per sperare di raggiungere quantomeno lo spareggio playout. In casi di sconfitta avrebbe probabilmente - con sole quattro giornate a disposizione per recuperare - più di un piede in serie C

