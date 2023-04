Palermo-Benevento, le probabili formazioni: Sala dovrebbe tornare titolare

Ascoltando Corini in conferenza stampa non sono emerse particolari indicazioni sulla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio contro il Cosenza. Soltanto una certezza, quella che Sala andrà a riprendersi una maglia da titolare: per il resto il tecnico rosanero si è preso ancora qualche ora di riflessione per stabilire l’undici iniziale.

Non è da escludere però che domani alle 16.15 al Barbera possa esserci qualche novità tra le fila dei rosanero, che nelle ultime settimane non hanno offerto prestazioni brillanti mostrando al contrario tratti di appannamento e di difficile gestione della partita. Oltre agli infortunati di lungo corso, Corini non potrà contare su Aurelio alle prese con un problema alla coscia destra che lo terrà lontano dai campi per circa dieci giorni. Sala in pole position sulla corsia sinistra con Masciangelo come alternativa. A destra non ci sono alternative di ruolo per Valente. Difesa senza variazioni rispetto a Venezia, mentre a centrocampo potrebbe arrivare una novità: Damiani scalpita per una maglia da titolare e non è da escludere che Corini possa dare un turno di riposo a Gomes.

Saric e Verre a completare la linea mediana. Anche in avanti potrebbe arrivare la novità Tutino, in tandem con il bomber rosanero Brunori, a caccia nuovamente della vetta nella classifica di capocannoniere.

In casa Benevento, centrocampo ancora nelle mani di Schiattarella che ha recuperato, così come Farias ed El Kaouakibi: assente il capitano Letizia. Agostinelli ha il dubbio su quale modulo adottare: se puntare su un attacco leggero con Farias, Ciano e Carfora oppure passare subito al 4-3-2-1 con Ciano, Pettinari e Carfora a comporre il tridente. In porta dubbio Paleari con Manfredini pronto a subentrare. Il Benevento deve vincere per alimentare la fiammella della speranza.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Damiani, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Improta, Schiattarella, Acampora; Ciano, Farias/ Pettinari; Carfora.

