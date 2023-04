Dove vedere in tv Palermo-Benevento: ecco tutte le opzioni, diretta testuale su gds.it

Si avvicina la sfida tra Palermo e Benevento. Ultima spiaggia per l’obiettivo delle due squadre: le streghe per salvarsi, i rosanero per meritarsi un posto ai prossimi playoff. Visti gli ultimi risultati deludenti della squadra di Corini, il match contro campani sarà però anche l’occasione per blindare la salvezza.

Al Renzo Barbera, dove il fischio d’inizio del match arriverà puntuale sabato alle ore 16.15, non è prevista grande affluenza. Circa 2.000 i biglietti acquistati (dato aggiornato a ieri mattina), che sommati agli abbonati fanno circa 13.000 sostenitori. Si stima che che non ci saranno, comunque, più di 16.000 spettatori allo stadio.

Ma per chi non potrà raggiungere il Barbera, dove sarà possibile guardare il match? L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz live. Su Sky sport (canale 251) con telecronaca di Geri De Rosa, oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari.Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view. Spazio anche alla diretta testuale sul sito Gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi in questo caso alle 15:45. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match.

