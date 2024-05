Mimmo Cuticchio all’Auditorium Parco della Musica di Roma con Histoire du Soldat

La Compagnia Figli d’Arte Cuticchio vola a Roma per due repliche di Histoire du Soldat che domenica 5 maggio andrà in scena all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo spettacolo di Mimmo Cuticchio sarà rappresentato alle 11 e alle 18 nella Sala Petrassi (673 posti) con la specialissima colonna sonora del Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista.

Unico oprante con due lauree honoris causa: la prima conferitagli nel 2022 dall’università degli studi Roma Tre, in Teatro, musica e danza; la seconda in Italianistica, lo scorso marzo, dall’università degli studi di Palermo, Cuticchio continua il viaggio con i suoi pupi, portandoli in giro per il mondo.

Quest’anno, dopo L’infanzia di Orlando, ospite d’onore a Tunisi nell’ambito del Festival internazionale delle marionette, ora tocca a Roma con Histoire du Soldat.

«Un viaggio affascinante – dice Cuticchio – anche se a volte difficile; un’avventura che vivo con lo spirito dell’eterno studente, sempre curioso e desideroso di confrontarmi con nuove sfide. Un viaggio iniziato da bambino in quel mondo dei pupi, in cui sono nato e cresciuto con mio padre Giacomo, mia madre Pina Patti, i miei fratelli e le mie sorelle. In tutto, sette figli e settecento pupi. Un percorso che oggi, alla vigilia della quarantunesima edizione del festival La Macchina dei Sogni, continua con mio figlio Giacomo e mia moglie Elisa Puleo, insostituibile ammiraglio della Compagnia!».