Traffico e disagi sull'A19: chilometri di coda per rientrare a Palermo

Una bella giornata di sole e una domenica quasi estiva hanno fatto sì che ci fosse un piccolo esodo da Palermo, con moltissimi cittadini che hanno optato per una gita fuori porta.

Il ritorno, fissato come sempre intorno alle 18, ha inevitabilmente creato forti disagi e code chilometriche sull'A19, l'autostrada Palermo-Catania, verso il capoluogo siciliano, ma anche sulla statale 113. Traffico molto intenso già all'altezza di Altavilla Milicia, con le auto che viaggiavano verso Palermo a passo d'uomo: per un tratto che di solito si percorre in pochi minuti, l'attesa degli automobilisti ha superato anche l'ora. Situazione poi peggiorata da varie rotture meccaniche, che in corsie strette provocano ulteriori problemi, e anche da un paio di mini tamponamenti.