Palermo, Segre crede nell'obiettivo: «Raggiungeremo i playoff tutti insieme»

«Siamo dispiaciuti per il pareggio di ieri, insieme al pubblico volevamo portare i tre punti a casa che sarebbero stati fondamentali per il nostro percorso e per il nostro obiettivo». Non nasconde il rammarico per il risultato maturato ieri Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, che ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero.

«Non dobbiamo cercare alibi – ha continuato l’incursore ex Torino -, abbiamo pareggiato contro una squadra che si è chiusa per tutta la partita. Abbiamo cercato di creare i presupposti per il gol e portare la partita e il risultato a nostro favore, purtroppo non è andata così ma dobbiamo continuare a lavorare. C'è grande rammarico per i fischi dei nostri tifosi anche se ci hanno aiutato per tutta la gara. Dobbiamo trasformarli in applausi».

Per Segre una posizione inedita a tutta fascia ieri nel match contro il Cosenza, al posto di Valente che è invece partito dalla panchina. Il piemontese ha detto la sua sulla scelta di Corini: "Ieri ho giocato in una posizione inedita, ma credo sia fondamentale nel calcio di oggi sapersi adattare in più ruoli. Faccio quello che mi chiede il mister”.

Un solo punto che certifica un passo indietro, ma che non spezza il sogno playoff: «L'ottavo posto – ha detto Segre - dista tre punti, mancano sei finali per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Lo raggiungeremo tutti insieme, uniti». Il centrocampista ex Torino si è poi proiettato sulla sfida contro il Venezia: «Squadra che si difende bene, sarà una gara molto complicata. Noi cercheremo di colpirli nei punti più deboli, parliamo di un club che ha un potenziale importante e in casa sono sempre fastidiosi».

Arrivato dal club granata questa estate, Segre si è innamorato subito dei colori rosanero. Così ha parlato del suo rapporto con il club e la città: «Qui al Palermo sono sempre felicissimo, ogni volta che indosso questa maglia è sempre una grande emozione. Questa è una città storica, rende tanto a tutti quelli che vengono qui ad abitare. Cercherò di fare il massimo per questa gente». Futuro e programmazione, con City football group tutto questo è possibile: «Fare parte della galassia è un privilegio, dobbiamo sfruttarlo al massimo. Sono emozioni anche sotto questo punto di vista, ci aiutano a fare tante cose e con la testa ci permettono di progettare un futuro roseo tutti insieme».

