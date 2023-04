Palermo, testa alla prossima avversaria: a Venezia ultima chiamata per i playoff

Tanti scontri diretti in questo finale di stagione di serie B, in cui si avranno tante risposte. E anche per il Palermo, quella della 33esima giornata, sarà una trasferta molto complicata, dopo un periodo in cui i rosanero hanno collezionato una sola vittoria nelle ultime nove gare. Archiviato fra qualche fischio finale dei tifosi il deludente pareggio contro il Cosenza, il Palermo ha già iniziato a lavorare in vista della prossima gara che vedrà i rosanero di scena al Pier Luigi Penzo di Venezia, sabato 15 aprile alle ore 14.

La squadra di Corini, se vuole ancora inseguire quello che ieri il tecnico rosanero in conferenza stampa ha definito sogno (ovvero il raggiungimento dei playoff), dovrà provare a riprendersi i punti lasciati per strada anche ieri sera. E per farlo dovrà sfoderare una prestazione decisamente migliore di quanto visto contro i calabresi. Ancora sei turni di campionato a disposizione del Palermo che adesso si ritrova costretto ad inseguire, visto il ritardo sulle antagoniste ai playoff. Sei turni che offriranno diversi scontri diretti per le compagini che precedono in classifica i rosanero, a partire da sabato prossimo.

Spicca su tutti l’acceso derby Modena-Parma con i canarini che vincendo a Perugia si sono portati al decimo posto, a 42 punti, e dunque ad una sola lunghezza dietro ai rosanero. I ducali, di contro, devono difendere il settimo posto in coabitazione con il Cagliari, a 47 punti. E proprio la squadra di Ranieri non avrà un match semplice, con la capolista Frosinone che ha ripreso a correre e vuole chiudere quanto prima la pratica per la promozione diretta, mantenendo a distanza di sei punti il Genoa di Gilardino. Altro scontro delle parti alte della classifica sarà Ternana-Pisa. Umbri a 40 punti e toscani a 46: un match di particolare interesse per il Palermo visto che il Pisa potrebbe essere una delle squadre su cui fare la rincorsa per lo sprint finale. Altra squadra da inseguire la Reggina che, nonostante i suoi 48 punti, è sempre in attesa di conoscere la sentenza relativa al mancato pagamento Irpef che potrebbe penalizzare i calabresi di qualche punto e farli slittare fuori dalla griglia playoff.

Un lanciatissimo Bari riceve al San Nicola il Como di Longo che con i suoi 40 punti è a sei distanze dall’ottavo posto e dopo il Venezia sarà il prossimo avversario in trasferta del Palermo nel match in programma il primo maggio. Diversi scontri dunque nella 33esima giornata di serie B che inizierà venerdì sera con l’anticipo del derby emiliano alle 20.30 tra Modena e Parma. Forse a questo punto la gara da guardare con più attenzione in casa rosanero. Ma il Palermo, prima di tutto, deve guardare in casa propria e capire gli errori che hanno generato una prestazione tanto incolore e confusionaria come quella di ieri sera col Cosenza.

