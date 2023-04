Palermo, playoff obiettivo ancora possibile: Perugia della scorsa stagione insegna

C’è ancora speranza di raggiungere i playoff per il Palermo di Eugenio Corini. Ancora diciotto punti a disposizione con sei partite da giocare e una quota spareggi promozione che, rispetto allo scorso anno, si è notevolmente abbassata. Nello scorso campionato, a questo punto della stagione, il Perugia era nono esattamente come il Palermo e a tre punti dal Frosinone ottavo. E, alla fine, raggiunse gli spareggi.

Una situazione analoga a quella di quest'anno tra i rosanero e il Pisa, che si tolgono tre lunghezze. In termini di punti totali conquistati, invece, la quota playoff si è abbassata anche se di poco. Cinquantuno per il Frosinone alla trentatreesima giornata e quarantotto per il Perugia una stagione fa, 46 per i toscani e 43 per i rosanero nell’annata attuale. Il divario è sempre lo stesso ma il livello sembra essersi abbassato. Gli umbri raggiunsero il sogno playoff alla fine grazie al successo, all’ultima giornata, contro il Monza di Berlusconi (che avrebbe poi vinto gli spareggi) per 1-0. Dal turno numero trentatré a quello trentotto, i biancorossi ottennero però altri 10 punti che gli consentirono di staccare il pass per la post-season.

Gli stessi che potrebbero servire al Palermo da qui alla fine. Dieci punti che significherebbero almeno tre vittorie e un pareggio sulle sei partite restanti. Altra analogia, anche il Perugia alla trentatreesima giornata, lo scorso anno, non andò oltre il pareggio sul campo del Cittadella, e per giunta con lo stesso risultato, 0-0. A differenza del campionato scorso, la distanza si è assottigliata di molto rispetto alla quinta posizione, che ai numeri sarebbe clamorosamente ancora alla portata degli uomini di Corini. Alla trentatreesima giornata, infatti, il Palermo è distante 5 punti dalla Reggina quinta e quattro da Cagliari e Parma a quota 47.

Il Perugia non poteva invece che ambire alla settima posizione, che era distante quattro punti ed era occupata dall’Ascoli. Compromessa era invece la possibilità di raggiungere la quinta o la sesta posizione, distante ormai rispettivamente dieci e nove punti e occupate da Brescia e Benevento. Due squadre che oggi rischiano seriamente la retrocessione in serie C. Insomma una quota playoff più bassa rispetto allo scorso anno e una distanza che tra la quinta e la nona posizione, si è nettamente abbassata. Combinazioni che al momento consentono al Palermo di sperare ancora non soltanto nell’ottavo posto, ultimo disponibile per l’ingresso ai playoff, ma anche in qualcosa di più.

Nonostante i numeri impietosi che non lasciano spazio ad interpretazioni. I rosanero hanno vinto solo due partite negli ultimi due mesi, dal 5 febbraio al 10 aprile. Nelle ultime nove partite hanno ottenuto ben sei pareggi, una vittoria e due sconfitte. Un trend che deve necessariamente cambiare se si vuole raggiungere l'obiettivo già a partire da sabato, quando il Palermo volerà a Venezia e incontrerà una squadra assetata di punti salvezza.

