Corini: «Capisco la delusione. Playoff? Ci proviamo, ma dobbiamo viverli come un sogno»

«Ai ragazzi non si può dire nulla, capisco che alla fine ci sia un pizzico di delusione, ma noi spingeremo fino alla fine, nonostante siamo a qualche punto di ritardo». Non si perde d’animo Eugenio Corini in sala stampa, dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza per 0-0. Tanti giocatori rientrati da poco e non al meglio della condizione.

Corini prova a spiegare i motivi del pareggio contro i calabresi: «Siamo partiti bene, poi loro si sono riequilibrati. Le difese credo che infine hanno prevalso. Abbiamo trovato una squadra che in questo momento sta bene dal punto di vista mentale. Abbiamo avuto qualche giocatore ritrovato che però non era nelle migliori delle condizioni. Ci abbiamo provato in tutti i modi, potevamo passare in vantaggio noi così come loro. Il pareggio – ha aggiunto Corini – credo che alla fine sia il risultato più giusto».

L’allenatore rosanero cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Un punto è sempre meglio che zero, noi la volontà l’abbiamo messa. Rispetto alle scelte tattiche – ha poi continuato - ripeto che stiamo recuperando giocatori che non sono stati in condizioni ottimali. In un certo momento ho voluto forzare, credo che in questo momento del campionato bisogna farlo sempre».

Rispetto al nuovo obiettivo, Corini ha infine predicato calma: «L’arrivo ai playoff bisogna però viverlo con un attimo di leggerezza. Vogliamo risvegliare il pubblico, ma questo che stiamo facendo è un percorso. La squadra è vicina ai playoff perché negli ultimi mesi abbiamo fatto un grande campionato. Ma dobbiamo ricordare gli obiettivi di inizio stagione. I playoff li guardiamo, ma dobbiamo vederli come un sogno. E la squadra deve viverla con questa leggerezza».

