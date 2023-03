Palermo, Brunori torna in gruppo: potrebbe essere già a disposizione contro il Parma

Cresce l’ottimismo in casa rosanero per il recupero dell'attaccante del Palermo Matteo Brunori. Ci sono alte probabilità che il numero 9 venga convocato da Corini per la trasferta di Parma, valevole per la trentunesima giornata del campionato di serie B.

Ieri l’ex Juventus si è allenato parzialmente in gruppo e lo stesso ha fatto anche nella seduta di questa mattina a Boccadifalco. Verso il recupero anche Marco Sala, Davide Bettella e Ivan Marconi, che hanno continuato il loro percorso di riatletizzazione. È ancora presto, tuttavia, per capire se tutti e tre potranno essere a disposizione per sabato primo aprile.

Continua invece a svolgere un lavoro differenziato programmato Jeremie Broh, che difficilmente potrà essere del match allo stadio Tardini di Parma. Il Palermo, intanto, continua a lavorare al campo di allenamento Tenente Onorato di Boccadifalco. I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e circuit training, rondos, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Cresce l’attesa per una trasferta che potrebbe svoltare la stagione e dare una carica non indifferente per affrontare al meglio le ultime sette gare del campionato. Dopo Parma, i siciliani saranno impegnati nella sfida casalinga contro il Cosenza, nel giorno di Pasquetta, alle ore 20.30.

