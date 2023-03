Corini, squalifica ridotta: a Parma ritrova l'arbitro che lo ha espulso

Ci sarà anche Corini sul terreno verde del Tardini. All'allenatore del Palermo, che era stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate durante la gara di Cittadella, è stata ridotta la pena da due giornate ad una. Avendo già scontato la prima in casa contro il Modena, il mister rosanero potrà tornare in panchina nella delicata e importante gara di Parma che rappresenta uno scontro diretto per l'accesso ai playoff di serie B.

La Corte sportiva d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso della società Palermo Fc dopo la "mano pesante" di Massimi: secondo il club Eugenio Corini non avrebbe detto frasi ingiuriose nei confronti di uno degli arbitri, così come scritto, ma si sarebbe trattato di un fraintendimento. Dopo un'azione di gioco Corini aveva avuto un diverbio con l’allenatore avversario, quasi omonimo, Gorini. La Corte sportiva d’Appello nell'accogliere "parzialmente il reclamo, oltre a diminuire di una giornata la squalifica, ha rideterminato l'ammenda ad 8 mila euro".

L'arbitro che dirigerà la prossima gara del Palermo, al Tardini contro il Parma, sarà Luca Massimi di Termoli, ovvero lo stesso direttore di gara che ha espulso il tecnico rosanero a Cittadella e che ha redatto il pesante referto.

© Riproduzione riservata