Parma-Palermo, allarme per Verre e Pigliacelli: hanno la febbre

Assenti per una sindrome influenzale con stato febbrile Mirko Pigliacelli e Valerio Verre. I due calciatori del Palermo non si sono allenati questa mattina a Boccadifalco. Non dovrebbe essere in dubbio, comunque, la loro convocazione in vista della gara contro il Parma di sabato 1 aprile. Le loro condizioni restano da monitorare nelle prossime ore.

Corini per la sfida ai ducali, allenati da Pecchia, non dovrebbe recuperare Ivan Marconi e Davide Bettella al centro delle difesa. Entrambi hanno iniziato la fase di riatletizzazione ma non sono ancora pronti. Più che Orihuela (recuperato) dovrebbe essere Graves a prendere il posto del numero 15 ex Monza, senza il quale i rosanero hanno subito 6 gol nelle ultime 3 gare di campionato. A Pisa, infatti, il difensore era uscito al 55’ per un problema muscolare e il Palermo ha subito gol al minuto 86, mentre contro Cittadella e Modena il centrale non ha giocato.

Intanto, la squadra di Corini ha proseguito la preparazione in vista del match di sabato. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. L’obiettivo sono i tre punti, che consentirebbero di rimanere nel treno che porta ai playoff. Al momento, Brunori e compagni sono all’ottavo posto in graduatoria, a meno 3 punti da Pisa e Cagliari che condividono la quinta posizione.

