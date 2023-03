Palermo, a Pasquetta sfida contro il Cosenza: parte la prevendita dei biglietti

Scampagnata o partita contro il Cosenza? Organizzandosi bene e non andando in gita troppo "fuori porta" sarà possibile non rinunciare né all'una né all'altra. Si giocherà infatti il 10 aprile alle 20.30, nel giorno di Pasquetta, la sfida contro i calabresi allenati da William Viali.

Oggi inizia la prevendita. A partire dalla 16.30 sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Cosenza, valida per la 32esima giornata del campionato di serie B. Lo ha comunicato il club rosanero, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

I biglietti, saranno disponibili fino alle 20.25 del giorno della partita o comunque fino ad esaurimento disponibilità. Sarà possibile acquistarli solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a lunedì 10 aprile alle 16). In tutti i settori dello stadio ci saranno delle agevolazioni sui prezzi per quanto riguarda le categorie over 65 e under 18. Le curve avranno il prezzo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). In gradinata sarà di 20 euro il costo nell’anello superiore (intero) e 16 euro (ridotto). In quella inferiore 25 euro (intero) e 20 (ridotto). In tribuna laterale il prezzo è di 35 euro (intero) e 28 (ridotto) mentre in quella centrale il costo è di 50 euro (intero) e di 40 euro (ridotto).

In tribuna centralissima, infine, il costo sarà di 70 euro (intero) e 55 (ridotto). Ancora viva, inoltre, la promozione Sempre al tuo fianco: «Tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare un ulteriore titolo scontato del 50 per cento per qualsiasi settore dello stadio. Per usufruire dello sconto sull'acquisto di un solo titolo, basterà selezionare la tariffa "ridotto promo 50" tra quelle acquistabili. Verrà quindi richiesto il codice coupon per proseguire con l'acquisto del titolo. Ogni codice darà la possibilità di acquistare solo un biglietto a prezzo scontato».

© Riproduzione riservata