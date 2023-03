Palermo, Brunori sta recuperando: «Vogliamo essere protagonisti ai playoff»

«Sto recuperando nel migliore dei modi, mi sto mettendo a disposizione per il rush finale», ha detto Brunori ai canali ufficiali del club direttamente dal ritiro di Girona. Parole al miele, che generano ottimismo in vista del suo recupero con il Parma, trentunesima di campionato.

Il capitano ha parlato anche dell’esperienza nelle strutture del club spagnolo: «Da capitano voglio ringraziare, a nome di tutta la squadra, il Girona per l’accoglienza e l’ospitalità. Dopo Manchester si tratta di una nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere anche fuori la città di Palermo; questo fa sì che capiamo altre organizzazioni e metodi di lavoro, fa bene nel bagaglio di ogni giocatore».

L’ultima rete che ha realizzato in acrobazia a Cittadella e che ha dato il momentaneo pareggio gli è costata questo lungo stop: «Di sicuro è il mio gol più bello anche se purtroppo mi sono fatto male»

Nonostante la sua assenza, nel match contro il Modena il Palermo ha vinto realizzando ben cinque reti: «Si è vista la forza del gruppo, abbiamo ribaltato in casa un risultato difficile. Questa vittoria dà forza e coraggio per finire al meglio il campionato, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare. Sappiamo che possiamo raggiungere i playoff - continua - abbiamo le carte in regola per arrivarci, le prospettive sono cambiate. Non vogliamo arrivarci solo da comparsa ma dire la nostra. Chiedo il supporto del pubblico. So che è diventata una cosa scontata vedere il Barbera gremito ma non lo deve mai essere. Loro ci danno forza e coraggio».

Il numero 9 rosanero, a giudicare da ció che dice, sembra essersi innamorato non solo del progetto ma anche della città: «Essere il capitano di questa squadra è un grande orgoglio e mi dà tanta responsabilità. Vivo la città in maniera tranquilla. Ho un rapporto bellissimo con la gente e con Palermo, ci fanno sentire importanti e noi - conclude Brunori - dobbiamo ricambiare questa fiducia. Sono persone amabili».

