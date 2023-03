Corini sfida i portieri del Palermo ai rigori: si conclude così il ritiro a Girona

Si è conclusa con un allenamento mattutino l’avventura del Palermo al centro sportivo La Vinya di Girona. Nel primo pomeriggio i rosanero si imbarcheranno nel volo charter che li porterà di nuovo nel capoluogo siciliano. Domani giornata di riposo, mentre lunedì la squadra allenata da Corini riprenderà ad allenarsi al Tenente Onorato di Boccadifalco in vista del prossimo match con il Parma in programma l’1 aprile alle ore 14.

La squadra ha svolto un lavoro di attivazione ed un circuit training in palestra. Arrivo previsto al Renzo Barbera alle ore 17 circa. Giorni importanti quelli trascorsi in Spagna, come ha sottolineato ai microfoni ufficiali del club lo stesso Corini questa mattina. Tanti sorrisi e un’atmosfera gioiosa che ha manifestato ancora una volta la grande empatia all'interno del gruppo. L’allenatore del Palermo si è pure divertito in mattinata sfidando i tre portieri del Palermo ai rigori: dopo due tiri dal dischetto e due reti a Pigliacelli, l’ex centrocampista ha guardato la telecamera sorridendo. Grande serenità e clima disteso; il modo giusto per prepararsi alle ultime 8 partite da giocare. La prima delle quali (quella contro il Parma), rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione in ottica playoff.

