Parma-Palermo, ai tifosi rosa concessa anche una parte della curva Sud del Tardini

C'è molta attesa per la prossima partita del Palermo al Tardini di Parma, gara che rievoca antiche sfide in serie A. Dopo sole due ore dall'apertura delle vendite online, sono stati acquistati tutti i posti riservati allo spicchio del settore ospiti. Il club ducale, viste le numerose richieste, ha deciso pertanto di allargare i posti riservati ai tifosi avversari, concedendo loro tutto il blocco centrale della curva sud.

È la conferma di una passione verace, che si ripete quasi in ogni trasferta. Alle 17 di oggi i tagliandi venduti erano 2093, ma è un numero destinato ad aumentare.

Se dovesse continuare questo ritmo di prevendita, lo stadio potrebbe colorarsi per un quarto della sua capienza di rosanero.

Sono attesi comunque tanti tifosi del Palermo anche in altri settori dello stadio. Un supporto che può aiutare i ragazzi allenati da Corini ad ottenere un risultato positivo. La vittoria in trasferta manca dall’1-2 rifilato all’Ascoli, ormai il 29 gennaio scorso.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle 13 del giorno della gara sul circuito Ticketone e nei seguenti punti vendita abilitati a Parma: centro coordinamento Parma clubs – palazzina Maria Luigia stadio Tardini, piazzale Risorgimento 1-Parma (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19); tabaccheria Lottici, piazza Ghiaia 33/D-Parma; tabaccheria della Rocca, via Emilio Lepido 1-Parma; tabaccheria Panorama, via Pellico20/A-Parma; tabaccheria Salati, piazza Partigiani d’Italia 4-Collecchio; tabaccheria Mille Idee, via Garibaldi 68-San Secondo Parmense; La Dea Bendata, via XXIV Maggio 28-Fornovo.

