Manita al Modena? Il posto resta di Brunori: la metà dei punti del Palermo grazie ai suoi gol

A dispetto di quanti, dopo i cinque gol realizzati contro il Modena, hanno messo in dubbio la sua centralità nell’attacco rosanero, il peso di Matteo Brunori sulla classifica del Palermo è più che rilevante. Metà dei punti conquistati dalla squadra di Corini in questo campionato, infatti, portano la firma del centravanti italo-brasiliano. Il vice capocannoniere del campionato di serie B ha realizzato gol pesanti, che da soli hanno consentito alla squadra di vincere o pareggiare partite. Ecco perché il suo ritorno contro il Parma è fondamentale.

La vena realizzativa dimostrata dai vari Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido, tutti in gol contro i canarini nel match in cui il capitano rosanero era assente causa infortunio - dopo quasi due anni di presenze ininterrotte - deve essere considerata come un elemento addizionale, come valore aggiunto, come ulteriori frecce all’arco di Corini. Ma non basta questo per mettere in discussione la presenza di Brunori nell’undici iniziale, come si legge da giorni sul web e su alcune pagine Facebook dedicate ai rosanero.

Dunque a favore del bomber ex Juventus non sono ipotesi, ma numeri: quest’ultimi attestano che 21 punti conquistati dal Palermo in questo campionato portano la sua firma. La metà esatta dei complessivi 42 ottenuti dai rosanero nelle 30 gare disputate dal mese di agosto fino all’ultima gara di venerdì sera. Un bottino considerevole per il capocannoniere del campionato di serie C dello scorso anno. I gol di Brunori sono serviti a vincere le partite di andata contro il Perugia, il Genoa, il Modena, il Benevento ed il Cagliari. Hanno consentito di pareggiare il match in trasferta contro la Spal, sempre relativamente al girone di andata.

E fuori le mura amiche le sue reti hanno consentito di vincere ad Ascoli nel match di ritorno e di pareggiare le gare a Perugia e Cittadella.

Brunori ha poi realizzato altri gol tuttavia ininfluenti ai fini dei punti portati in dotazione perché realizzati in gare poi comunque perse dai rosanero. Ma su quattordici gol realizzati da inizio campionato, dieci sono stati determinanti per la classifica.

© Riproduzione riservata