La notte magica del Palermo: manita in serie B dopo 19 anni, si sbloccano Tutino e Vido

Tutto in una notte, la notte dei 5 gol in serie B dopo 19 anni, la notte delle prime volte. Il Palermo di Corini è tornato alla vittoria - contro un Modena prima coraggioso e poi annichilito - e lo ha fatto in modo eclatante. Dalla paura all’estasi finale.

L'ultima manita della squadra rosanero tra i cadetti risaliva al campionato del 2004, a quel 4 aprile quando il Palermo travolse il Catania al Barbera. E sembra quasi un paradosso che i 5 gol siano arrivati proprio nella gara in cui mancava Brunori, il capocannoniere della squadra che da due anni segna con regolarità ed è stato elemento fondamentale della scorsa promozione.

Ieri sera hanno segnato tutti gli attaccanti schierati da Corini. Primo gol per Tutino e Vido che finalmente sta facendo vedere le sue doti e sta iniziando a convincere il pubblico rosanero sulla bontà del suo arrivo in rosanero. Potente ed efficace il suo rigore oltre che furbo il giocatore ad aspettare fino all’ultimo il fallo dell’avversario.

Primo gol da titolare per Soleri che fino a ieri aveva uno score di 13 reti lo scorso anno ed una importantissima nel campionato in corso, ma da subentrato. Oltre all’importante gol del 2 a 2, va sottolineata la sua eccellente prova, impeccabile sotto tutti i punti di vista, in fase di copertura, in fase di possesso e costruzione. Prima marcatura anche per Aurelio, che al 14' della ripresa ha segnato il quarto gol del Palermo su assist di Tutino.

La cinquina di ieri aiuta inoltre a migliorare la differenza reti: in classifica, nonostante al momento il Palermo abbia gli stessi punti di Pisa, Reggina e Cagliari, è alle loro spalle proprio per il dato dei 38 gol fatti e 37 subiti. Ed è una squadra, quella rosanero, decisamente casalinga, come si evince dai numeri: tra le mura amiche 20 gol fatti e 13 subiti, in trasferta 18 reti realizzate ma 24 incassate.

