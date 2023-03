Palermo in partenza per il mini ritiro di Girona, Nedelcearu convocato in nazionale

Il Palermo oggi non si allenerà. Niente lavoro a Boccadifalco per la squadra di Corini. Un giorno libero concordato con l’allenatore bresciano prima della partenza verso Girona, dove i rosanero si alleneranno fino al 25 marzo. Passeranno quattro giorni nella struttura "La Vinya", ospiti del Girona Futbol Club, un altro team della grande famiglia City Football Group.

Un mini-ritiro a cui non prenderà parte Ionut Nedelcearu, convocato dalla Romania per gli impegni di qualificazione ai prossimi Europei. La nazionale rumena giocherà sabato 25 contro Andorra e martedì 28 contro la Bielorussia. Impossibile dunque per il centrale essere presente in Spagna. Corini, nel frattempo, dovrebbe recuperare in questo periodo di pausa gli infortunati. Fra tutti il capitano Matteo Brunori. Il numero 9 è ancora incerto per la sfida contro il Parma, al Tardini, in programma l’1 aprile. Il bomber rosanero sta continuando con le terapie specifiche e non si allenerà in gruppo presumibilmente nemmeno in questi 4 giorni di ritiro in Spagna.

Sala sta invece recuperando bene dall’ematoma post-contusivo e potrebbe esserci nello scontro diretto contro i crociati. Un possibile recupero che potrebbe creare grattacapi a Corini, che avrebbe l'imbarazzo della scelta, complici le ottime prestazioni di Giuseppe Aurelio, sempre più punto fermo della fascia sinistra del Palermo. Venerdì, contro il Modena, l’ex Pontedera ha anche trovato la sua prima rete stagionale: un colpo di testa che si è infilato all’angolino nella porta difesa da Gagno. Una concorrenza comunque positiva per il tecnico rosanero. L’obiettivo è avere più uomini possibile a disposizione in vista di una fase cruciale della stagione.

© Riproduzione riservata